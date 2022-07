Sarebbe dovuto essere un sabato mattina come tanti, ma per poco non si è trasformato in tragedia. Un incidente ha spezzato la tranquillità di Ponte. Il tutto è avvenuto intorno alle 6.45 in via Grande Ufficiale Domenico Ocone quando una Ford, alla cui guida c’era un giovane, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a sbattere contro una Citroen C3 al cui interno c’era una donna.

