La bella stagione estiva, per quanto attesa e importante, può portare anche insidie per la nostra salute. Ogni estate, infatti, ora più che mai considerando anche il Covid, siamo costretti a confrontarci, soprattutto nella nostra città, con periodi di temperature elevate e alti tassi di umidità, ovvero con le cosiddette ondate di calore. Benevento, inoltre, è una città particolarmente afosa perché situata all’interno di una conca, attraversata da due fiumi, il Sabato e il Calore. Proprio in questi ultimi giorni si stanno registrando giornate bollenti, con massime che toccano anche i 40 gradi e temperature percepite anche superiori.

