Ancora una vittima dovuta al Covid registrata presso il ‘San Pio’. Sono cinque negli ultimi quattro giorni, un numero che non consente affatto di abbassare la guardia su un virus che sembrava debellato e che invece sta tornando in maniera prepotente proprio in questa calda estate.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia