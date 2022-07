L’Asl Benevento apre tutti i centri vaccinali dislocati nei distretti sanitari con formula Accesso Libero per consentire alle persone che rientrano nel target di poter effettuare la “dose di rinforzo” contro il Covid: interessati i cittadini residenti nella provincia di Benevento, over 60, e le persone fragili, dai 12 anni in su, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo (cioè dalla terza dose) o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del tampone positivo).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia