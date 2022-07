La speranza di ritrovarlo in vita è stata spezzata nel primo pomeriggio di ieri, quando è stato ritrovato il corpo di Raffaele Botticella, 62enne di Torrecuso, di cui non si avevano notizie da sabato. L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione di contrada Collepiano: era stato visto per l’ultima volta, alle 7.20 presso il distributore Q8 di Ponte.

