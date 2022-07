Salutarsi senza rancore e soprattutto senza rivedersi in tribunale. La ditta Lumode del Casertano non piazzerà un solo mattone a piazza Risorgimento, dopo che l’Anac e Palazzo Chigi hanno chiesto e ottenuto dall’esecutivo Mastella che il progetto fosse modificato nelle percentuali di ripartizione del projcet financing (inizialmente il contributo pubblico al progetto di finanza era al 75, poi l’Anac ha segnalato che era necessario scendere al 49 come tetto massimo e alla fine d’accordo con Chigi l’amministrazione Mastella ha deciso per l’addio ai privati e per un progetto solo pubblico).

