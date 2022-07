Quaranta grammi di hashish e un grammo di cocaina: la quantità di stupefacente ritenuta in possesso del 30enne Mennato Forgione (a difenderlo l’avvocato Vittorio Fucci), tratto in arresto dai carabinieri ad esito di un controllo stradale, in una viabilità di Cautano.

