Al Night Club Nefertari di Bucciano non vi era alcun giro di prostituzione. Sono queste le conclusioni cui è approdata, nella giornata di ieri, la Corte d’Appello di Napoli, quarta Sezione penale, in tal senso accogliendo l’appello dall’avvocato Vittorio Fucci. Assolti, pertanto, Giuseppe Iodice, buccianese di 65 anni, e Antonietta Villano, di Melito, all’epoca dei fatti residente nel piccolo centro pedemontano, dalla ipotesi accusatoria di di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia