Prime complicazioni da calendario per il Benevento che sarà costretto a debuttare in Coppa Italia nella settimana dell’esordio in campionato. Ieri, infatti, la Lega di Serie A ha provveduto a comunicare il programma dei trentaduesimi di finale della manifestazione tricolore, che vedranno i giallorossi di Caserta affrontare in trasferta il Genoa degli ex Vogliacco e Coda.

