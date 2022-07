Un filone processuale scaturito da quello principale relativo all’omicidio di Antonio Parrella nel 2017 (morto in conseguenze delle percosse subite durante un ricevimento, e per il quale è stato condannato con sentenza passata in giudicato con decisione della cassazione a 14 anni e 8 mesi per il 32enne Silvio Sparandeo), relativo a condotte di ostacolo alle indagini, contestate agli imputati e che ieri è giunto a sentenza con un’assoluzione e cinque condanne.

