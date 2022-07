Come anticipato da Il Sannio Quotidiano, si è conclusa con una fumata nera la prima chiama per la presidenza della Camera di Commercio. Nonostante partisse con appoggi di sigle pesanti come Confindustria e Coldiretti (di ambedue le province, quella sannita e quella irpina) il re della vitivincoltura irpina ha ottenuto 11 voti in sia alla prima che alla seconda votazione: lontano dal quorum che è a ventidue.

