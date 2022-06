ll Sunia, Sindacato degli inquilini della provincia Benevento, e il Comitato “Riqualifichiamo Iacp Fossa Rena” di Airola “apprendono, con rammarico e viva preoccupazione, che è andato deserto il bando di gara, emesso il 22 aprile e con scadenza al 15 giugno 2022, per l’attivazione di un Partenariato Pubblico Privato concernente l’intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dei 48 alloggi di case popolari di via Fossa Rena”. Così in una nota congiunta Giovanni Falzarano e Giuseppe Falzarano, rispettivamente vertice del comitato civico e del sindacato Sunia.

