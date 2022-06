Tanti percorsi da chiarire per i baby del Benevento e tanto lavoro per il ds Foggia che rischia di dover salutare uno dei suoi collaboratori. Si tratta di Natino Varrà, finito nel mirino del Potenza come possibile nuovo direttore sportivo del club: uno scenario che offrirebbe ai giovani del Benevento una corsia preferenziale per opportunità di prestito.

