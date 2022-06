Sventato dall’azione tempestiva e risolutiva dei Vigili del Fuoco il rischio che tre roghi, per altrettante “recinzioni” in plastica attorno ai pini in via Pacevecchia, si estendessero alle piante, creando gravi danni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia