Il Benevento inizia a prendere forma, almeno sulla carta. Fissati i primi fondamentali tasselli in vista della prossima stagione con la conferma di direttore sportivo e allenatore, il club giallorosso si prepara a muovere i primi passi sul mercato. In questo momento, la priorità va chiaramente alla delicata partita legata ai riscatti di giocatori come Paleari, Calò ed Elia, ma non è l’unica questione che cattura l’attenzione di Foggia e del tecnico Caserta.

