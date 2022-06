Contrazione della spesa corrente, tagli dunque lineari in tutti i settori per far fronte agli aumenti soprattutto delle utenze a causa del caro energia. Ma nonostante “il quadro penalizzante della spesa corrente”, come scrive nella relazione l’assessora Serluca, la scelta di salvaguardare i servizi alla persona e il piano assunzioni.

