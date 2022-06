L’occasione giusta per rimettersi in gioco in giallorosso o l’ennesimo incrocio di strade decisivo per il suo destino. Ci sarà ancora una volta da riflettere e sperare nel futuro di Giuseppe Di Serio, il baby attaccante pronto a disfare la valigia per atterrare di nuovo a Benevento, in attesa di nuovi voli da prenotare o cancellare.

