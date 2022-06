Si sarebbe dovuta svolgere ieri mattina l’udienza del procedimento a carico di sei dipendenti e collaboratori del Benevento Calcio accusati dei reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative e di errore determinato dall’altrui inganno, ma il Giudice monocratico Fallarino ha disposto il rinvio per un difetto di notifica a due dei sei imputati.

