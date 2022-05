Con due giorni di ritardo rispetto a quanto preventivato in un primo momento, Gianluca Lapadula ha risposto alla convocazione del suo Perù e si è presentato ieri mattina a Barcellona, dove la Blanquirroja sarà impegnata in un test amichevole contro la Nuova Zelanda, in vista del decisivo spareggio per partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar.

