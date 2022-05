Tutto momentaneamente bloccato, in attesa di sviluppi urgenti per cercare di capire quale sarà il prossimo binario del Benevento e tutti i particolari del suo futuro. Il progetto tecnico giallorosso vive una fase di stand-by in quelli che, fino a poche ore fa, sembravano farsi largo all’orizzonte come gli istanti decisivi per capire il destino di Fabio Caserta e gli incroci del suo percorso dopo l’ultima pagina di Pisa e le riflessioni sul destino. Al centro dei piani di via Santa Colomba trovavano spazio i dubbi sulla conferma del tecnico di Melito di Porto Salvo e un summit, programmato per questa settimana, che per cause di forza maggiore verrà rinviato a data da destinarsi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia