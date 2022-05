Doveva essere il primo passo per iniziare a lavorare sul nuovo progetto giallorosso, una volta smaltita l’amarezza per il finale di stagione vissuto ai playoff. Sarà invece una settimana che aprirà le porte sulla fase più calda della storia recente del Benevento, quella delle riflessioni e dei piani per il futuro, a seconda della strada che Oreste Vigorito sceglierà di imboccare, confermando le sue decisioni o cercando un passo indietro per cancellare le ultime tensioni.

