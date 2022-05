Ancora uno scontro, ancora una volta teatro dell’incidente la Statale Telesina, all’altezza dello svincolo per Puglianello nel territorio di San Salvatore Telesino. Nel tardo pomeriggio di ieri, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto, una Renault Clio ed un’Audi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia