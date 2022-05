C’è una vita ancora da vivere, altri brividi da dover soffocare, ma il Benevento resta pienamente aggrappato al suo sogno, ancora di più dopo essersi aggiudicato il primo round del doppio confronto con il Pisa. Non tradisce le attese la formazione giallorossa che non brilla sul piano della proposta di gioco, ma che non sbaglia sul piano dell’atteggiamento e alla fine viene premiata. Merito soprattutto dell’uomo dei sogni, Gianluca Lapadula che nel secondo tempo regala una botta di adrenalina ai quasi undicimila spettatori presenti al ‘Vigorito’ con il gol che ribalta i rapporti di forza della partita, mettendo ora la Strega in una situazione di vantaggio. Da confermare sabato pomeriggio all’Arena Garibaldi, dove basterà anche un pari per guadagnarsi l’accesso alla finale.

