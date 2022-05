“Ai ragazzi dico di non pensare alla doppia sfida: al “Vigorito” servirà una grande prestazione”. Un’altra prova d’orgoglio per lasciare il segno nel confronto col destino, questa volta con una maglia in più a dettare le emozioni, quella del pubblico. Vigilia delicatissima per il Benevento, aspettando il Pisa al “Vigorito” per la semifinale d’andata dei playoff. La Strega riparte dal successo e dalla determinazione di Ascoli e si affaccia al suo doppio confronto con nuove certezze, riscoperte insieme alla forza del gruppo.

