“Mentre proseguono i lavori di pulizia dell’argine del fiume Sabato è sconcertante osservare che sono di nuovo stati sversati nella zona che avevamo già bonificato rifiuti ingombranti, sacchi dell’immondizia e bottiglie. Possiamo intervenire giornalmente…finché ci saranno questi comportamenti sarà drammaticamente inutile ogni celerità: l’amministrazione comunale ha come obiettivo ben chiaro quello di rendere la città pulita, bella, decorosa, ma senza la collaborazione dei cittadini resterà un obiettivo irrealizzabile”, le dichiarazioni dell’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa rispetto il fenomeno di degrado riemerso sull’argine del fiume Sabato in via Don Matarazzo a pochi giorni di distanza dalla bonifica condotta da Asia e dunque già adesso parzialmente vanificata.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia