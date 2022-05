«Avevamo bisogno di una serata così» è decisamente la frase che riassume lo stato d’animo ed il momento del Benevento nelle sue ore vissute dopo il successo di Ascoli. Un risultato che ridisegna completamente l’entusiasmo giallorosso, colpito al cuore dai rimpianti vissuti in Serie B, e che riscrive ogni calcolo in vista delle semifinali. Dalla squadra più «spenta» delle sei in corsa per i playoff a quella che si avvicinerà alla doppia sfida contro il Pisa nel migliore dei modi possibili, cancellando le fragilità dell’ultimo slancio stagionale per sostituirle con adrenalina e nuova linfa sottratta al «Del Duca».

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia