In miglioramento la situazione complessiva territoriale per la pandemia da Coronavirus. Indici di rischio in calo, ma comunque rilevanti (ieri secondo il Ministero Salute 264 nuovi infetti): purtroppo a darne tragica conferma il decesso di una donna di 75 anni originaria di Limitola al ‘San Pio’.

