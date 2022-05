Che le danze abbiano inizio. La giostra matta dei play off partirà ufficialmente stasera e a inaugurare questa entusiasmante maratona che al traguardo mette in palio la terza promozione in Serie A, sarà il Benevento. Punta ad essere protagonista fino alla fine la formazione giallorossa, in un’appendice che offre l’occasione di dare un senso a una stagione vissuta sulle montagne russe. Alti e bassi che hanno soffocato le ambizioni dei sanniti, che però possono giocarsi un’altra occasione per guadagnarsi il diritto di sognare ancora.

