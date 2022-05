La tentazione stavolta è durata meno di una sera. L’ennesima disfatta ha riaperto nuovamente le riflessioni in casa Benevento, ma ben presto la società si è resa conto che di spazio per un ribaltone tecnico ormai non ce n’è più. Si andrà avanti così fino alla fine, se per convinzione nell’attuale timoniere o per mancanza di alternative credibili a questo punto importa poco: ciò che conta è che toccherà a Caserta provare a risollevare la Strega, spingerla a superare tutti gli ostacoli che le si presenteranno davanti nel percorso play off e portarla al traguardo finale.

