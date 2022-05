Unesco, ufficializzata candidatura dell’Appia antica: c’è il sostegno del Comune di Benevento

Alla fine ce l’ha fatta: l’Appia antica, la Regina viarum è pronta a diventare patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. Dopo anni di raccolte di firme, che ha visto protagonista e in prima linea il Club per l’Unesco di Benevento, sotto la volitiva presidenza di Paola Cecere, dopo un lungo e selettivo iter procedimentale e il solerte supporto di tutti gli uffici del Ministero dei Beni Culturali competenti per i diversi territori, la candidatura seriale di uno dei più grandi «camminamenti europei» è stata ufficializzata.

