Altro che accesso diretto alla semifinale. Il Benevento per l’ennesima volta finisce per perdere la partita che avrebbe dovuto vincere e chiude il proprio campionato al settimo posto, con tutte le conseguenze che ne derivano. L’obiettivo era quello di sfruttare l’ultima giornata di campionato per attraccare a una posizione di classifica più comoda, ma la sconfitta con la Spal (1-2) peggiora ulteriormente il quadro per la Strega che scivola indietro nella griglia play off e sarà costretta a giocare in trasferta il turno preliminare. L’avversario sarà l’Ascoli, in un match che si giocherà il prossimo 13 maggio alle 20.30 allo stadio ‘Del Duca’. Chi vince, troverà il Pisa in semifinale.

