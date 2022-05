La riunione tra il direttore generale dell’Asl Gennaro Volpe e i sindaci dei Comuni del Distretto sanitario Bn2 era attesa giovedì scorso ma è slittata al 17 maggio. Sul tavolo la situazione del Distretto di viale Manzoni, a San Giorgio del Sannio, spesso al centro delle polemiche per via di una scarsa ‘accessibilità’, con gli utenti costretti ai salti mortali per interfacciarsi con gli uffici e beneficiare delle prestazioni, anche quando la pandemia ha preso ad allentare la morsa e le misure si sono fatte meno stringenti (tra le altre cose il presidio ha perso l’Unità operativa di prevenzione collettiva, trasferita a inizio maggio a Benevento, negli uffici di via Mascellaro).

