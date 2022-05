Sono nove le persone deferite in stato di libertà, all’autorità giudiziaria beneventana dai Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, all’esito di diverse indagini avviate in seguito a numerose denunce di alcuni cittadini della Val Fortore che, utilizzando note piattaforme internet specializzate nell’e-commerce, hanno truffato ignari acquirenti, riscontrando in un caso, anche una condotta estorsiva. Le operazioni hanno interessato i Comuni di San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo in Galdo e Baselice.

