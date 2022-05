Tributi locali e accertamenti restano protagonisti dell’agenda amministrativa a Calvi. Con la chiusura del dissesto, la ormai ex commissaria Perna aveva sollecitato l’amministrazione a lavorare sul contrasto all’evasione per incamerare rilevanti crediti. Ora, sul tavolo della Giunta sono arrivate le cartelle Imu, ma in questo caso parliamo di somme che potrebbero restare fuori dalla casse di piazza Roma.

