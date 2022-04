“Alcune nubi sembrano potersi addensare sulla assistenza sanitaria nella nostra Provincia. Certamente non resteremo a fare da spettatori. Rivendichiamo con forza il nostro ruolo di Organo Sussidiario dello Stato cui è demandato la funzione di garante del diritto alla tutela della salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione e, nello spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue il nostro mandato, confermiamo alle Direzioni della Asl e della Azienda ospedaliera ‘San Pio’ la disponibilità a collaborare per poter assicurare ai cittadini del Sannio livelli assistenziali sempre più elevati. Collaborazione formalizzata dalla Regione Campania nel settembre 2019 e della quale spesso i decisori in materia di sanità sembrano dimenticarsi”, l’allarme lanciato dal presidente dell’Ordine Medici di Benevento sugli scenari futuri della sanità territoriale, non tanto e non solo sannita e campana, quanto italiana nel corso dell’ultima assemblea ordinaria degli iscritti.

