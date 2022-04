“Andiamo avanti perché ci aspettano tre partite: saranno davvero tre finali”. Il Benevento torna a sorridere dopo il passo falso di Cosenza, strapazzando il Pordenone e regalando nuova fiducia alle speranze condensate nella vetta. Davanti in contemporanea la Cremonese non perde colpi ma il rallentamento del Lecce consegna alla Strega un filo di ottimismo in più in vista degli scenari che andranno a colorare il finale di stagione in Serie B.

