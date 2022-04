Il Benevento si rimette subito sui binari giusti. Dopo il passo falso di Cosenza, i giallorossi ne fanno quattro al Pordenone, condannano i neroverdi alla retrocessione in Serie C con tre giornate d’anticipo e soprattutto riaprono la competizione per la promozione diretta. Non che si fosse chiusa dopo la sconfitta di giovedì sera al ‘Marulla’, ma qualche palla break la spreca pure chi sta davanti e allora il netto successo raccolto contro i ramarri permette alla Strega di rimanere pienamente dentro i giochi.

