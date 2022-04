Via libera del Sindaco di Benevento allo svolgimento della processione del Cristo Morto, tradizionale celebrazione della Settimana Santa, fortemente sentita in città, e assente, causa divieto processioni in ragione delle fasi acute della pandemia, da due anni. Ma per l’evento che si svolgerà venerdì 15 aprile, predisposto un dispositivo di sicurezza accurato con ordinanza sindacale che obbliga tutti i partecipanti ad indossare la mascherina, come noto, altrimenti non più obbligatoria all’aperto con monito “alla prudenza e all’attenzione”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia