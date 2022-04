Una gioia indescrivibile per tutta la comunità di Pesco Sannita legata all’accoglienza di una famiglia dell’Ucraina presso il Centro Sai ex Sprar. Questo a dimostrare la grande solidarietà ma anche il senso di amore e di affetto per le persone bisognose costrette a fuggire dalla propria terra d’origine causa una ingiusta e inutile guerra.

