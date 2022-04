Partecipazione di popolo ieri mattina di fronte la chiesa di San Bartolomeo per la cerimonia di benedizione delle palme da parte dell’arcivescovo Felice Accrocca. Evento che ha solennizzato il via alla Settimana Santa che porta alla celebrazione della Pasqua: clima di festa, nonostante perduranti difficoltà sul fronte della pandemia, seppure con indici rischio ridotti, che hanno consentito lo svolgimento della manifestazione in forma quasi ordinaria, e le difficoltà economiche e sociali indotte dalla guerra in Ucraina e dalle criticità geopolitiche internazionali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia