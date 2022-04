Stringe i pugni al cielo il Benevento e dentro ci nasconde tre punti pesantissimi e pieni di significati, perché consentono di ridurre ulteriormente le distanze dalla zona che vale la promozione diretta in Serie A. La Strega li ha portati via con caparbietà a un Vicenza mai domo e lo ha fatto grazie al secondo acuto in giallorosso di Mattia Viviani, al rientro in campo al ‘Vigorito’ dopo uno stop lungo quattro mesi. Non ha sbagliato l’incrocio col destino il centrocampista scuola Brescia che ci ha messo meno di due minuti dal suo ingresso in campo per decidere un match che per gli uomini di Caserta si era fatto parecchio complicato.

