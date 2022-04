Sembrano proprio non placarsi a Baselice le polemiche sul possibile impianto di trasferenza da realizzarsi con i fondi Pnrr. Difatti ieri c’è stata una nuova protesta che ha visto protagonisti i ragazzi dell’Istituto professionale. Come sappiamo, infatti, l’Amministrazione guidata da Lucio Ferella ha chiesto un finanziamento per realizzare quest’opera adducendo come motivazione la volontà di portare via i rifiuti prodotti dal Comune molto prima, unendoli a quelli del resto del Fortore di modo che possano essere trasportati più frequentemente.

