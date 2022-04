Conservatorio, il Tar stoppa la nomina di Rossi: a fine mese la rideterminazione del Ministero

Finisce in freezer la nomina di Antonio Rossi alla presidenza del Conservatorio Nicola Sala. Ironia della sorta, l’ordinanza del Tar, dopo l’udienza di venerdì, viene pubblicata proprio nella giornata – quella di ieri mattina – in cui era in agenda l’insediamento. Ma la Sezione Quarta del Tar Campania (presidente Pierina Biancofiore) stoppa la designazione di Rossi con una ordinanza vergata dalla giudice Ida Raiola (estensore).

