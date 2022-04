Il caso Apollosa – che ha un rilievo politico di natura provinciale poiché Pd e NdC sono impegnate nella contesa in maniera diretta e per il peso dei dirigenti di partito impegnati – continua a far discutere. La segretaria del circolo Pd (nonché possibile candidata sindaco) Enzapaola Catalano chiarisce, dopo le indiscrezioni rilanciate de Il Sannio Quotidiano, che il Pd ha chiuso il dialogo con Noi di Centro e che posizioni di singoli esponenti pro Danilo Parente (candidato mastelliano e figlio dell’attuale vicesindaca Angrisani, storica colonnella mastelliana) non rappresentano la linea del Partito democratico.

