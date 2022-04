Il Benevento resta dentro i giochi promozione. Lo fa con una vittoria tanto netta quanto fondamentale per il percorso dei giallorossi che avevano assoluto bisogno dei tre punti per non riporre in anticipo nel cassetto l’ambizione di raggiungere la Serie A dalla strada principale. Nel 5-1 al Pisa c’è soprattutto la voglia di questa squadra di giocarsi le proprie chance fino alla fine. E’ questo che ha portato la Strega a capitalizzare al massimo le occasioni che ha avuto, a resistere nei momenti di maggior pressione degli avversari, per poi andare avanti senza freni, in un crescendo rossiniano che ha permesso ai giallorossi di accorciare le distanze dalle prime posizioni in classifica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia