Paduli, si divide l’opposizione: Checola lascia la squadra di Rocco Pietro Vessichelli

Avevamo messo in evidenza alcuni tra interventi e proposte, sempre più individuali, spia di un percorso che appariva prossimo a un bivio. Ed effettivamente il tratto di strada comune si interrompe qui, a meno di due anni dalle elezioni: Jonathan Checola ha formalizzato l’uscita dal gruppo di opposizione ‘Impegno per Paduli’ guidato da Rocco Pietro Vessichelli e l’inizio di una nuova esperienza, per il momento in solitaria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia