La pioggia di infortuni continua a funestare il Benevento. Si confidava in una tregua, magari sfruttando l’ultima sosta della stagione, ma così non è stato visto che l’infermeria giallorossa si ritrova con altri due pazienti: Daam Foulon e Kamil Glik. L’emergenza, dunque, non smette di falcidiare la Strega, cosa che finisce puntualmente per rendere più complicato del previsto il lavoro di Fabio Caserta che anche domani contro il Pisa si troverà a dover fare i conti con scelte praticamente obbligate, in particolar modo per quanto riguarda la difesa.

