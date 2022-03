Fondi Pnrr, Mastella vede la ministra Carfagna

Vertice a largo Chigi tra la ministra per il Sud Mara Carfagna, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la senatrice Sandra Lonardo. In trasferta a Roma, il Sindaco ha incontrato per un summit di natura politico-istituzionale la titolare della delega per le Politiche del Mezzogiorno. Al centro del colloquio, di natura riservata poiché i diretti interessati non hanno diramato poi note ufficiali, i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

