Testa connessa e guardia alta, perché ora non si può più sbagliare. Andata in archivio l’ultima sosta della stagione, il Benevento si prepara a fare sul serio e a inoltrarsi in una settimana fondamentale per capire quali potranno essere le reali ambizioni della truppa di Caserta: il match di sabato contro il Pisa infatti sarà determinante per stabilire fin dove potrà essere sistemata l’asticella dei sogni di capitan Letizia e compagni.

