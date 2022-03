Ospedale, l’allarme del responsabile di Epidemiologia: “A rischio livelli essenziali”

Un’analisi articolata e approfondita sulle difficoltà vissute dal nosocomio pubblico di Benevento in relazione ad una dotazione organica non adeguata rispetto alle esigenze e all’impatto della pandemia da Coronavirus, nella relazione del direttore Uoc “Epidemiologia e valutazione dell’assistenza” dell’Aorn ‘San Pio’, il il medico Guido Quici. Relazione poi condivisa dalla direzione generale e trasfusa in una delibera che prende atto del mancato impiego target risorse per il regime autoconvenzione per il secondo semestre del 2021.

